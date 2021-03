La teoria del complotto dei tamponi che fanno venire il cancro al cervello con l’ossido di etilene (Di sabato 27 marzo 2021) Riceviamo via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato della sezione Fact-Checking di Open per le richieste di verifica da parte degli utenti, una segnalazione riguardo un video in cui un uomo sostiene che attraverso i tamponi venga introdotta una sostanza cancerogena, nota come ossido di etilene, capace di causare tumori al cervello. Ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio di disinformazione e teoria del complotto nei confronti degli strumenti utilizzati per i test Covid19. Il video non proviene dall’Italia, probabilmente dal Regno Unito (il kit mostrato dall’autore è identico a quello distribuito in UK), ed è stato diffuso nel nostro Paese sottotitolato. Non è l’unica pubblicazione social che riporta la teoria del complotto, circola anche in altre ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Riceviamo via Whatsapp, al numero +393518091911 dedicato della sezione Fact-Checking di Open per le richieste di verifica da parte degli utenti, una segnalazione riguardo un video in cui un uomo sostiene che attraverso ivenga introdotta una sostanza cancerogena, nota come ossido di, capace di causare tumori al. Ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio di disinformazione edelnei confronti degli strumenti utilizzati per i test Covid19. Il video non proviene dall’Italia, probabilmente dal Regno Unito (il kit mostrato dall’autore è identico a quello distribuito in UK), ed è stato diffuso nel nostro Paese sottotitolato. Non è l’unica pubblicazione social che riporta ladel, circola anche in altre ...

