La Serie A su DAZN: il costo dell’abbonamento ed il tipo di connessione (Di sabato 27 marzo 2021) E’ arrivata la svolta per quanto riguarda i diritti tv, DAZN si è aggiudicata la Serie A per il triennio 2021-2024. Si tratta di una rivoluzione epocale per il mondo del calcio, anche dal punto di vista della visione dei match. Non ci sarà più il decoder, basterà scaricare l’app per assistere alle partite su smartphone, pc, tv tablet e anche consolle di gioco. Gli abbonati potranno seguire tutte le partite del campionato di Serie A, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Ogni abbonamento darà la possibilità di collegare sei dispositivi, due in contemporanea. La Serie A su DAZN, il costo dell’abbonamento Foto di Lukas-Barth Tuttas / Ansa“Oggi il 99% delle famiglie italiane può già dotarsi di una connessione a banda larga con diverse tecnologie, ottima per ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) E’ arrivata la svolta per quanto riguarda i diritti tv,si è aggiudicata laA per il triennio 2021-2024. Si tratta di una rivoluzione epocale per il mondo del calcio, anche dal punto di vista della visione dei match. Non ci sarà più il decoder, basterà scaricare l’app per assistere alle partite su smartphone, pc, tv tablet e anche consolle di gioco. Gli abbonati potranno seguire tutte le partite del campionato diA, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Ogni abbonamento darà la possibilità di collegare sei dispositivi, due in contemporanea. LaA su, ilFoto di Lukas-Barth Tuttas / Ansa“Oggi il 99% delle famiglie italiane può già dotarsi di unaa banda larga con diverse tecnologie, ottima per ...

Advertising

DAZN_IT : Il futuro della Serie A è con #DAZN ????? - Inter : ?? | 3,2,1... 3 canzoni, 2 serie TV e 1 film, scelti da @ChrisEriksen8! Guarda l'episodio completo solo su… - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - Ross1033 : @GiusCandela Credo che per Sky perdere i diritti della serie A sia stato un autogol pazzesco: in un periodo di cris… - ClaudioTonon : Mi ricordo quando CecchiGori vinse l'asta dei diritti della serie A, lui li offrì alla RAI con un bel guadagno, ma… -