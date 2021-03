La scuola non può essere solo «affettuosa», va ripensata completamente (Di sabato 27 marzo 2021) Domenica 21 marzo il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi è stato ospite del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Ha fatto alcune dichiarazioni che permettono di chiarire meglio il suo modo di affrontare l’emergenza scuola nella pandemia, un po’ meno la sua visione generale, rimasta nell’ombra data l’urgenza degli altri temi. Il Consiglio dei ministri aveva da poco approvato il cosiddetto Decreto sostegni, che prevede interventi anche a favore della scuola. Questa uscita televisiva del ministro Bianchi non è stata molto entusiasmante, a dire il vero. Il tema che può sembrare più mediatico, cioè l’idea di una scuola «affettuosa», è in realtà la cosa migliore. È vero che la scuola italiana ha bisogno di diventare meno rigida, più attenta al benessere degli studenti, sia nelle ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 marzo 2021) Domenica 21 marzo il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi è stato ospite del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Ha fatto alcune dichiarazioni che permettono di chiarire meglio il suo modo di affrontare l’emergenzanella pandemia, un po’ meno la sua visione generale, rimasta nell’ombra data l’urgenza degli altri temi. Il Consiglio dei ministri aveva da poco approvato il cosiddetto Decreto sostegni, che prevede interventi anche a favore della. Questa uscita televisiva del ministro Bianchi non è stata molto entusiasmante, a dire il vero. Il tema che può sembrare più mediatico, cioè l’idea di una», è in realtà la cosa migliore. È vero che laitaliana ha bisogno di diventare meno rigida, più attenta al bendegli studenti, sia nelle ...

