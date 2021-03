La rivelazione | «Belotti costa troppo per la Roma Fenerbahce? Sarri può essere interessato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 marzo 2021) L’agente Canovi ha parlato delle operazioni di mercato che potrebbero caratterizzare la Serie A: le sue dichiarazioni Dario Canovi, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport delle operazioni di mercato che potrebbero caratterizzare la Serie A. CASO TAMPONI LAZIO – «La Giustizia Sportiva non è molto precisa. Quella che ho conosciuto io era molto lenta, ma più precisa. Sicuramente c’è ancora molto da fare. Sulla sentenza della Lazio dico che la vicenda è abbastanza fumosa, confusa in generale e non solo nel calcio». VALZER DELLE PANCHINE – «Secondo me 6-7 squadre lo faranno, ci sarà un mercato da questo punto di vista. Non porta grandi esborsi, se non per quanto concerne gli stipendi. Ci saranno dei cambi all’estero, credo che il Barcellona avrà un nuovo tecnico. Mi aspetto un mercato un po’ morto dal punto di vista dei calciatori, tutti i grandi ...