La riapertura dei cinema slitta ancora | gli esercenti | “Basta stop and go”

Leggi su dire

(Di sabato 27 marzo 2021) BOLOGNA – Aprire un cinema non è come riaprire “un ristorante dove si può anche improvvisare, con una mozzarella e un pomodoro che al massimo si trovano in due giorni… Il cinema è interessante se propone qualcosa di nuovo da guardare”. Sono passati ormai 24 giorni da quando il Governo Draghi aveva annunciato che, il 27 marzo, le sale cinematografiche avrebbero potuto riaprire. Invece stasera niente biglietti strappati, niente pop corn, niente poltroncina di velluto rosso e, ancor di più, nessuna data certa su quando questo potrà accadere di nuovo. Una data che, questa volta, “è importante programmare per tempo e in modo stabile, dando certezze sul futuro”, spiega Andrea Malucelli, presidente dell’associazione nazionale esercenti cinema dell’Emilia-Romagna (Anec-Agis). Aprire di nuovo i cinema infatti non significa soltanto riaccendere le luci e far partire la pellicola, ma “muovere un’intera filiera cinematografica perché è una macchina che ha bisogno di tempo per partire“. E soprattutto, significa che le case di distribuzione abbiano interessi economici e di vendita a rilasciare pellicole nuove. Quindi, suggerisce Malucelli intervistato dalla ‘Dire’, “è meglio aspettare una settimana in più invece che aprire e richiudere di continuo“. Malucelli poi, spiega che, sempre per lo stesso motivo, non ha senso riaprire le sale a macchia di leopardo, ad esempio, soltanto in Sardegna o in Molise. Quando “si riapre è importante che il 70-80% dei cinema siano in grado di farlo.