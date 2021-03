La Reggina pensa alla prossima stagione. Taibi punta l'argentino Andrade

(Di sabato 27 marzo 2021) Secondo quanto raccolto da Gazzetta del Sud , nella lista del direttore sportivo c' gi un nome cerchiato in rosso. Si tratta dell'Tomas, trequartista centrale che all'occorrenza pu ...

danyrossoverde : - reggiotv : Reggio Calabria. All’ultimo respiro e dopo aver visto le streghe per 89 minuti. È un gol di German Denis,… -

Gazzetta del Sud

Solo dopo aver ottenuto la matematica certezza del mantenimento della B , lacomincer a programmare la prossima stagione, con la consapevolezza che i nodi da sciogliere, cominciando dall'area tecnica, saranno molteplici. Nonostante ci , un piccolo sguardo al futuro ......La Reggina, sempre attenta alle vicende di mercato, sta iniziando a sondare il terreno per il prossimo anno e, per rinforzare il centrocampo, pensa a Tomas Andrade del River Plate.Il direttore sportivo del club amaranto volerà in Sudamerica per visionare vari profili. Il primo obiettivo è il trequartista Tomas Andrade, classe 1996, sotto contratto con il River Plate fino a giug ...