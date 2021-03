La prima pole stagionale è di Verstappen (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - E' di Max Verstappen la prima pole position della nuova stagione della Formula Uno, nel Gran Premio del Bahrein: il pilota olandese della Red Bull con il tempo di 1'28"997 ha preceduto di 388 millesimi le Mercedes di Lewis Hamilton, secondo, e di Valtteri Bottas, terzo. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, in ritardo di 681 millesimi. Solo ottava l'altra rossa su cui ha debuttato Carlos Sainz. Quinto tempo per Pierre Gasly (Alpha Tauri), seguono Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (Mclaren), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin). Partirà dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi La soddisfazione di Verstappen Per Verstappen è la quarta pole position in carriera: "Abbiamo avuto una buona settimana di test - ha detto il 23enne pilota della Red Bull - non ci sono certezze per la ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - E' di Max Verstappen laposition della nuova stagione della Formula Uno, nel Gran Premio del Bahrein: il pilota olandese della Red Bull con il tempo di 1'28"997 ha preceduto di 388 millesimi le Mercedes di Lewis Hamilton, secondo, e di Valtteri Bottas, terzo. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, in ritardo di 681 millesimi. Solo ottava l'altra rossa su cui ha debuttato Carlos Sainz. Quinto tempo per Pierre Gasly (Alpha Tauri), seguono Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (Mclaren), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin). Partirà dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi La soddisfazione di Verstappen Per Verstappen è la quartaposition in carriera: "Abbiamo avuto una buona settimana di test - ha detto il 23enne pilota della Red Bull - non ci sono certezze per la ...

