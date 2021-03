La nave che vola: l’illusione ottica nota come Fata Morgana (Di sabato 27 marzo 2021) Sui social è tornata virale l’immagine della nave che vola: in realtà si tratta di un miraggio noto come Fata Morgana Ha fatto il giro del mondo la foto di una nave che sembra volare sul mare al largo delle coste della Cornovaglia, Regno Unito. L’immagine, immortalata da David Morris e ripresa dalla BBC, non è un fake… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 27 marzo 2021) Sui social è tornata virale l’immagine dellache: in realtà si tratta di un miraggio notoHa fatto il giro del mondo la foto di unache sembrare sul mare al largo delle coste della Cornovaglia, Regno Unito. L’immagine, immortalata da David Morris e ripresa dalla BBC, non è un fake… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ItalianNavy : 21 marzo #naveRizzo, in #OpGabinia, lotta alla pirateria nel #GolfodiGuinea, concorre nel contrasto ai traffici ill… - andreabettini : La nave portacontainer che blocca il Canale di Suez vista ieri dal satellite #Sentinel2 di @CopernicusEU - rtl1025 : ?? E' fallito un nuovo tentativo per liberare la nave portacontainer che blocca il Canale di #Suez. Lo annuncia la c… - PieroBallauri : RT @vucciria79: Mia nonna ha risolto il problema della nave che blocca il canale di Suez con un pragmatico “devono farla esplodere”. - bertojoe88 : RT @Terra_Pianeta: L'economia mondiale, per la quale l'uomo fa guerre, è messa in scacco da una raffica di vento che ha fatto incagliare un… -