La nascita di Vittoria Lucia Ferragni e le altre storie della settimana (Di sabato 27 marzo 2021) È arrivato l'ultimo weekend di marzo, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Dagli ultimi gossip sulla royal family britannica, con Harry e Meghan sempre al centro della scena, alla nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez, dal ritorno a Westminster di Kate e William, alla reazione di Brad Pitt alle accuse di violenze domestiche da parte di Angelina Jolie. Tutto quello che, forse, avete perso.

SirDistruggere : Con la nascita di Vittoria riparte l’astio delle pancine sotto i post di @ChiaraFerragni. - chetempochefa : Il bellissimo scatto di @Fedez a @ChiaraFerragni dopo la nascita di Vittoria ?? - chetempochefa : “La nostra Vittoria ??” Facciamo tanti auguri a @ChiaraFerragni e a @Fedez per la nascita della loro figlia Vittori… - azavanone1 : RT @SirDistruggere: Con la nascita di Vittoria riparte l’astio delle pancine sotto i post di @ChiaraFerragni. - MilianBeing : @welikeduel Ferragni e Fedez: se non guardavo voi non avrei saputo della nascita di Vittoria, ma è sicuro, stavo bene lo stesso! -