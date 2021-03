La musica che ci fa girare intorno, JLo segna per noi (Di sabato 27 marzo 2021) Vengo da una città di provincia. Vengo da una città di provincia che non ha grandi città intorno. Ancona, questa la città dove sono nato e dove ho vissuto i primi ventotto anni della mia vita, è lì, a metà dello stivale, Bologna, Perugia, Pescara a distanza non troppo ingombrante, Roma un po’ più lontana, ma comunque a portata di treno in giornata. Una città di provincia comunque piuttosto isolata, nonostante la sua ambizione a essere porta di accesso dai Balcani, affacciata com’è sull’Adriatico, a suo modo sul Mediterraneo. Per questo il mondo mi ha sempre affascinato, prima come concetto, poi come spazio altro da me e dalle mie radici da andare a visitare. Quando ero piccolo, un bambino, mi perdevo dentro i libri d’avventure, su tutti quelli di Emilio Salgari, la saga dei pirati di Mompracem, quella del Corsaro Nero, l’idea che un giorno sarei andato anche io, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Vengo da una città di provincia. Vengo da una città di provincia che non ha grandi città. Ancona, questa la città dove sono nato e dove ho vissuto i primi ventotto anni della mia vita, è lì, a metà dello stivale, Bologna, Perugia, Pescara a distanza non troppo ingombrante, Roma un po’ più lontana, ma comunque a portata di treno in giornata. Una città di provincia comunque piuttosto isolata, nonostante la sua ambizione a essere porta di accesso dai Balcani, affacciata com’è sull’Adriatico, a suo modo sul Mediterraneo. Per questo il mondo mi ha sempre affascinato, prima come concetto, poi come spazio altro da me e dalle mie radici da andare a visitare. Quando ero piccolo, un bambino, mi perdevo dentro i libri d’avventure, su tutti quelli di Emilio Salgari, la saga dei pirati di Mompracem, quella del Corsaro Nero, l’idea che un giorno sarei andato anche io, ...

