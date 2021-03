La Francia respinge 50 migranti in Italia: "Ha esploso colpi di pistola" (Di sabato 27 marzo 2021) Luca Sablone Una bimba di 11 anni, in stato di choc, è stata ricoverata a Torino. Salvini: "Eppure sono io l'unico che rischia un processo in tutta Europa, troppe cose non vanno" Continuano i respingimenti da parte della Francia: la sera di giovedì 25 marzo circa 50 migranti sono stati respinti dalla gendarmeria d'Oltralpe mentre tentavano di varcare il confine del Monginevro. Stando a quanto si apprende dalle prime notizie fatte trapelare, la polizia francese avrebbe esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio. Per il momento l'indiscrezione non trova piena conferma, anche se non è affatto da escludere che abbia estratto le armi per spaventare gli immigrati. A far discutere è quanto accaduto a una bimba di 11 anni, riconsegnata alla polizia Italiana ieri ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Luca Sablone Una bimba di 11 anni, in stato di choc, è stata ricoverata a Torino. Salvini: "Eppure sono io l'unico che rischia un processo in tutta Europa, troppe cose non vanno" Continuano i respingimenti da parte della: la sera di giovedì 25 marzo circa 50sono stati respinti dalla gendarmeria d'Oltralpe mentre tentavano di varcare il confine del Monginevro. Stando a quanto si apprende dalle prime notizie fatte trapelare, la polizia francese avrebbealcunidia scopo intimidatorio. Per il momento l'indiscrezione non trova piena conferma, anche se non è affatto da escludere che abbia estratto le armi per spaventare gli immigrati. A far discutere è quanto accaduto a una bimba di 11 anni, riconsegnata alla poliziana ieri ...

Advertising

noitre32 : Parigi ci rispedisce i migranti 'Sparavano davanti ai bimbi' Respinti 50 migranti che cercavano di oltrepassare il… - Agenparl : IMMIGRAZIONE, SALVINI: LE ONG PARLANO DI SOLDI E CHAMPAGNE E LA FRANCIA RESPINGE IN ITALIA I MINORENNI, TROPPE COSE… - 2rMarzia : @alborama @a_meluzzi Assolutamente NO! Però in compenso parlano di immigrati, ius soli, reddito di clandestinità,… - TelevideoRai101 : Francia la respinge, bimba in ospedale -