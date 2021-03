La dibattito sprecato sui Balcani durante la sessione del Parlamento europeo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 marzo 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorioe Caucaso Transeuropa L’allargamento dell’Ue, per dirla con le parole di Emmanuel Macron usate riferendosi alla NATO, è clinicamente morto o sta svanendo nell’indifferenza delle capitali più importanti del Vecchio Continente. Un’altra prova, qualora ve ne fosse bisogno, è arrivata allaplenaria delche ha preceduto il voto sulle risoluzioni per i paesici (Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia) il 25 marzo scorso. Tra i relatori e i partecipanti nella discussione non abbiamo avuto nemmeno un politico importante o del peso forte nell’emiciclo di Bruxelles. Il disinteresse si è palesato anche attraverso un’assenza, quasi totale, dei rappresentanti dei partiti che sono al governo in Francia, Germania, Paesi ...