La critica di Fratoianni | Governo e maggioranza arretrano sulla sospensione dei brevetti

Ultime Notizie dalla rete : critica Fratoianni

Questa situazione - conclude- è frutto di una condizione inevitabile: quella di un governo e di una maggioranza nella quale convivono tra loro punti di vista talmente divergenti e ...... su Radio24, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono commenta la situazionenel territorio ... Vedi Anche Vaccini,(Sinistra Italiana): 'Governo commissari la sanità lombarda, la ...Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha duramente criticato l’atteggiamento del governo per il tema vaccini, accusando l’attuale maggioranza di avere un comportamento timoroso nei ...”Proprio nel giorno in cui la Lombardia supera il dato drammatico di 30mila morti per Covid19, il presidente di Confindustria Bonomi è corso in tv a ‘Piazza Pulita’ per difendere i leghisti lombardi.