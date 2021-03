La Costituzione consente obbligo di vaccinazione per sanitari. Lo dice Zagrebelsky (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - “La Costituzione consente di imporre un trattamento sanitario, come sono i vaccini, contro la volontà della persona”, anche se “la possibilità è sottoposta alla condizione che l'obbligo sia previsto da una legge o da un atto equivalente, come il decreto legge”. È quanto osserva su La Stampa Gustavo Zagrebelsky. Nel suo 'Vaccino, istruzioni per l'uso', il costituzionalista afferma che “la vera utilità delle leggi si giudica prima sul terreno della loro necessità, poi su quello della loro esecuzione e infine sulla loro efficacia” e nel caso dei vaccini e di chi non vuole sottoporsi, “si tratta di obbligare, non tutta la popolazione o larghe fasce di essa, ma soltanto medici, infermieri, operatori socio-sanitari”. E “un obbligo può essere articolato in molti modi”, osserva il ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - “Ladi imporre un trattamentoo, come sono i vaccini, contro la volontà della persona”, anche se “la possibilità è sottoposta alla condizione che l'sia previsto da una legge o da un atto equivalente, come il decreto legge”. È quanto osserva su La Stampa Gustavo Zagrebelsky. Nel suo 'Vaccino, istruzioni per l'uso', il costituzionalista afferma che “la vera utilità delle leggi si giudica prima sul terreno della loro necessità, poi su quello della loro esecuzione e infine sulla loro efficacia” e nel caso dei vaccini e di chi non vuole sottoporsi, “si tratta di obbligare, non tutta la popolazione o larghe fasce di essa, ma soltanto medici, infermieri, operatori socio-”. E “unpuò essere articolato in molti modi”, osserva il ...

Advertising

giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: La Costituzione consente obbligo di vaccinazione per sanitari. Lo dice Zagrebelsky - sulsitodisimone : La Costituzione consente obbligo di vaccinazione per sanitari. Lo dice Zagrebelsky - Agenzia_Italia : La Costituzione consente obbligo di vaccinazione per sanitari. Lo dice Zagrebelsky - Marco21845856 : @Entreri41 @lucrezi89187688 @AndFranchini Quindi l'art 21 consente di offendere le persone a proprio piacimento!??… - WittgensteinThe : @AntonelloZedda Purtroppo è vero (e ad essere sinceri viene dal lato 'socialista' dell'art. 32 costituzione, second… -