La Borsa o la vita. La mazzata di Biden alla finanza cinese (Di sabato 27 marzo 2021) Il 24 Marzo l’ente vigilante della Borsa valori Usa, la Securities and Exchange Commission (SEC), ha annunciato l’introduzione di un nuovo emendamento volto a regolamentare (ulteriormente) le aziende estere quotate al New York Exchange. Dopo il comunicato, molti titoli tech cinesi sono crollati bruscamente. Di questo passo, c’è il rischio di far cancellare tutte le aziende dal listino della Borsa. Ogni azienda quotata in Borsa negli Stati Uniti deve avere un financial auditor, ad esempio una delle cosiddette big four, che revisioni i conti. Per le aziende cinesi, tuttavia, questo non è possibile, specialmente considerati i termini del nuovo emendamento. Pechino non accetta che siano dei regolatori della Sec a mettere le mani sui libri aziendali. Per questo motivo la Sec vuole introdurre un nuovo emendamento all’Holding Foreign ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) Il 24 Marzo l’ente vigilante dellavalori Usa, la Securities and Exchange Commission (SEC), ha annunciato l’introduzione di un nuovo emendamento volto a regolamentare (ulteriormente) le aziende estere quotate al New York Exchange. Dopo il comunicato, molti titoli tech cinesi sono crollati bruscamente. Di questo passo, c’è il rischio di far cancellare tutte le aziende dal listino della. Ogni azienda quotata innegli Stati Uniti deve avere un financial auditor, ad esempio una delle cosiddette big four, che revisioni i conti. Per le aziende cinesi, tuttavia, questo non è possibile, specialmente considerati i termini del nuovo emendamento. Pechino non accetta che siano dei regolatori della Sec a mettere le mani sui libri aziendali. Per questo motivo la Sec vuole introdurre un nuovo emendamento all’Holding Foreign ...

Advertising

bancaetica : Oggi si celebra il #WorldWaterDay. A fine 2020 per la prima volta l’acqua, risorsa naturale fondamentale per la vit… - ilmandaloriano : RT @MatteoScano2: 'Si spiega anche come tu sia assolutamente LIBERO di non vaccinarti, salvo poi venire licenziato. Il che chiarisce bene i… - amArizona13 : RT @MatteoScano2: 'Si spiega anche come tu sia assolutamente LIBERO di non vaccinarti, salvo poi venire licenziato. Il che chiarisce bene i… - alborama : RT @MatteoScano2: 'Si spiega anche come tu sia assolutamente LIBERO di non vaccinarti, salvo poi venire licenziato. Il che chiarisce bene i… - martamaura3 : RT @MatteoScano2: 'Si spiega anche come tu sia assolutamente LIBERO di non vaccinarti, salvo poi venire licenziato. Il che chiarisce bene i… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa vita La persona più risparmiatrice del mondo fa cose assurde e arriva a fine mese così Kate ha un modo di intendere la vita e il denaro tutto suo. Non pensa che si debbano sprecare soldi ... non butta le salviette di carta con cui si è asciugata, ma le rimette in borsa per riutilizzarle. ...

Bene grazie, l'amore fa bene Ripose in borsa la sua mascherina e passo dopo passo cominciò a guardarsi attorno sino ad ... 'Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi'… a questo punto non ebbe più dubbi…decise di ...

O la Borsa, o la vita Corriere di Taranto Chi è Arisa? Età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram Scopriamo qualcosa in più su Arisa: dal vero nome, all'età e altezza, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram ...

Anna dai capelli rossi: fantasia e un tetto verde bastano per un nuovo inizio Anna dai capelli rossi, la storia di una ragazzina che con la sua fantasia riesce a mettere da parte il triste passato per un nuovo inizio ...

Kate ha un modo di intendere lae il denaro tutto suo. Non pensa che si debbano sprecare soldi ... non butta le salviette di carta con cui si è asciugata, ma le rimette inper riutilizzarle. ...Ripose inla sua mascherina e passo dopo passo cominciò a guardarsi attorno sino ad ... 'Innamorati di te, dellae dopo di chi vuoi'… a questo punto non ebbe più dubbi…decise di ...Scopriamo qualcosa in più su Arisa: dal vero nome, all'età e altezza, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram ...Anna dai capelli rossi, la storia di una ragazzina che con la sua fantasia riesce a mettere da parte il triste passato per un nuovo inizio ...