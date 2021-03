La Azzolina accusa di stalking un collaboratore del Ministero | Bianchi gli toglie l’incarico

(Di sabato 27 marzo 2021) Avevano destato molto scalpore, ieri, le accuse mosse dell’ex ministro dell’Istruzione, Lucia, all’indirizzo di Pasquale Vespa,del sottosegretario della Lega Rossano Sasso. In un post su Facebook, laaveva scritto di Vespa in questi termini: “Apprendo che il sottosegretario Rossano Sasso ha un nuovoaldell’Istruzione. Si chiama Pasquale Vespa: è un docente imputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi. Pasquale Vespa ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti”. Lacontinuava scrivendo: “Non è una questione di legalità. O, ...

Il sottosegretario ricorda come il "professor Pasquale Vespa, sindacalista e leader nazionale del movimento dei docenti precari, ha sempre rappresentato una spina nel fianco per l'onorevole...... Rossano Sasso, che replica a chi lodi aver assunto come collaboratore Vespa. 'Il professor ...- spiega il sottosegretario - ha sempre rappresentato una spina nel fianco per l'onorevole...Avevano destato molto scalpore, ieri, le accuse mosse dell’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, all’indirizzo di Pasquale Vespa, collaboratore del sottosegretario della Lega Rossano Sasso. In ...Pasquale Vespa «non l’ho mai conosciuto, né mai ci siamo scambiati messaggi. Ma sui social per anni ha condotto una guerra contro di me con post sessisti e ...