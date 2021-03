Kosovo-Svezia (qualificazioni mondiali, domenica ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 27 marzo 2021) La Svezia ha vinto la gara inaugurale contro la Georgia ma non ha del tutto convinto. Zlatan Ibrahimovic, al ritorno in nazionale, ha fornito l’assist a Viktor Claesson che ha segnato il gol decisivo. Gli scandinavi non si sono curati troppo di controllare la gara facendo possesso palla e così hanno lasciato che avversari invero InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 27 marzo 2021) Laha vinto la gara inaugurale contro la Georgia ma non ha del tutto convinto. Zlatan Ibrahimovic, al ritorno in nazionale, ha fornito l’assist a Viktor Claesson che ha segnato il gol decisivo. Gli scandinavi non si sono curati troppo di controllare la gara facendo possesso palla e così hanno lasciato che avversari invero InfoBetting: Scommesse Sportive e

pronosticifree : Dom 28 Mar 21 TWITTER #28Marzo #PronosticiCalcioGratis #Gratis #Free 20:45 Europa Mondiali Qualificazione Kosovo-S… - infobetting : Kosovo-Svezia (qualificazioni mondiali, domenica ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, - sportli26181512 : Kosovo-Svezia: Ibrahimovic ancora titolare: Zlatan Ibrahimovic figura tra l'undici titolare della Svezia che, a par… - sportface2016 : #WCQ2022 Ecco le formazioni ufficiali di Kosovo-Svezia: #Ibrahimovic titolare - ilveggente_it : ???? #Mondiali #Qatar2022 Il #Kosovo sfiderà la #Svezia in una gara della seconda giornata del gruppo B per le qualif… -