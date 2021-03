Kimi Raikkonen | vent' anni a 300 orari Un altro giro per Ice Man

Advertising

javicuberosBL : 1.-Hamilton 2.-Bottas 3.-Verstappen 4.-Checo Perez 5.-Ricciardo 6.- Leclerc 7.-Norris 8.-Sainz 9.-Vettel 10.-Stroll… - CircusFuno : F1, Gp Bahrain (FP2): Kimi Raikkonen a muro all’uscita di curva 3! [ VIDEO ] - ch3xa_piaa : RT @Gianludale27: Goal di Kimi Raikkonen nella partita del cuore 2017: 3 Goal di Cristiano Ronaldo nella partita del cuore 2019: 1 KR7 >… - alex_crupi : RT @CircusFuno: F1, #BahrainGP (FP2): Kimi Raikkonen a muro all'uscita di curva 3! [ Guarda il VIDEO ] - CircusFuno : F1, #BahrainGP (FP2): Kimi Raikkonen a muro all'uscita di curva 3! [ Guarda il VIDEO ] -

Ultime Notizie dalla rete : Kimi Raikkonen

Per lui ci vorrebbe la penna di Dumas. Il papà dei Tre Moschettieri diede un primo seguito alle avventure di cappa e spada: lo intitolò "Venti anni dopo". Venti anni dopo, anche, come un Porthos o un Aramis, un Athos o un D'Artagnan, è ancora lì. Nel suo caso, in pista. Debuttò nel 2001 in Australia, al volante di una Sauber. Due decenni dopo, con la Sauber, ...Vi riportiamo l'errore didurante i primi run della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio del Bahrain , appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di Formula 1 . Appena sceso in pista con gomme ...Vent’anni fa Kimi Raikkonen e Fernando Alonso facevano l’esordio in Formula 1. Ora entrambi, che sono stati grandi rivali e mai sono stati amici, si ritrovano in pista e sono ancora tra i venti piloti ...Raikkonen, ultimo iridato con la Ferrari, debuttò in F1 nel 2001: sarà anco al via con l’Alfa Romeo. "Perché amo la velocità, il resto non m’interessa" ...