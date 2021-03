Kate Middleton, che «non perdonerà mai Meghan» dopo l’intervista (Di sabato 27 marzo 2021) Indietro non si torna. Gli esperti reali ne sono certi: tra Kate Middleton e Meghan Markle qualcosa si è spezzato, e sembra si tratti di una frattura definitiva. A far traboccare il vaso di mesi di relazioni fredde – qualche contatto via zoom, un paio di mail tra Kensington e Santa Monica – è stata l’intervista «bomba» che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey, e in cui l’ex attrice ha tirato in ballo anche la cognata. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Indietro non si torna. Gli esperti reali ne sono certi: tra Kate Middleton e Meghan Markle qualcosa si è spezzato, e sembra si tratti di una frattura definitiva. A far traboccare il vaso di mesi di relazioni fredde – qualche contatto via zoom, un paio di mail tra Kensington e Santa Monica – è stata l’intervista «bomba» che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey, e in cui l’ex attrice ha tirato in ballo anche la cognata.

