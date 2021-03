Kamala Harris lancia un messaggio alle donne americane (Di sabato 27 marzo 2021) La vicepresidente Kamala Harris lancia un messaggio alle donne: “Siate forti”. Harris, in un’intervista a USA Today, ha parlato della pandemia di coronavirus e dell’impatto che ha avuto specialmente sulle donne, in particolare quelle di colore. Ha detto che la pandemia ha rivelato tutti i fallimenti della società americana. Kamala Harris lancia un messaggio alle Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) La vicepresidenteun: “Siate forti”., in un’intervista a USA Today, ha parlato della pandemia di coronavirus e dell’impatto che ha avuto specialmente sulle, in particolare quelle di colore. Ha detto che la pandemia ha rivelato tutti i fallimenti della società americana.un

