Juventus, Ramsey verso l’addio: 3 top club sul gallese, cessione imminente (Di sabato 27 marzo 2021) Juventus – Ci sono molte possibilità che l’avventura di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus termine alla fine di questa stagione. Come riportato da TMW, infatti, la mezzala gallese è fuori dal progetto tecnico bianconero, e a fronte di un’offerta congrua, potrebbe andar via. Il classe ’90 fa gola a tanti club di Premier, tra i quali Liverpool, Everton, Tottenham e Crystal Palace. Juventus, le ultimissime sul futuro di Ramsey Al momento non è arrivata nessuna offerta concreta, anche perché Paratici continua a valutare la mezzala circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, per un calciatore che ha faticato e non poco ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico della compagine allenata da Andrea Pirlo. La sensazione è che qualcosa si smuoverà nel corso ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 marzo 2021)– Ci sono molte possibilità che l’avventura di Aaroncon la maglia dellatermine alla fine di questa stagione. Come riportato da TMW, infatti, la mezzalaè fuori dal progetto tecnico bianconero, e a fronte di un’offerta congrua, potrebbe andar via. Il classe ’90 fa gola a tantidi Premier, tra i quali Liverpool, Everton, Tottenham e Crystal Palace., le ultimissime sul futuro diAl momento non è arrivata nessuna offerta concreta, anche perché Paratici continua a valutare la mezzala circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, per un calciatore che ha faticato e non poco ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico della compagine allenata da Andrea Pirlo. La sensazione è che qualcosa si smuoverà nel corso ...

