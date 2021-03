Juventus | Pinsoglio e la vita di spogliatoio | “CR7? A cena paga sempre lui Demiral | non ne possiamo più…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 27 marzo 2021) “Quello del terzo portiere è un ruolo particolare”. Parola di Carlo. Diversi sono stati i temi trattati dal terzo portiere della, che molti considerano “un esempio per tutto il gruppo”, in diretta sul canale Twitch de Gli Autogol: dal suo ruolo all’interno dellobianconero, al suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Ma non solo… “Una volta questo ruolo era marginale, poco importante, ora invece devi stare dietro a tante cose, fai molto più parte della squadra. Per prima cosa c’è il tifo e il sostegno. Io durante le partite li incito. Durante l’allenamento sono a disposizione a 360 gradi per la squadra. Sono stimoli che puoi dare. Penso di essere apprezzato per come sono e per quello che faccio”, sono state le sue parole.– “Siamo molto amici. Ci siamo conosciuti al campo durante gli ...