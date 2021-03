Juve Stabia, il ds Pavone: “Campionato falsato dal Covid. Girone C mai facile, Avellino e Palermo…” (Di sabato 27 marzo 2021) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Palermo-Foggia è stata rinviata.La sfida originariamente in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera" non verrà giocata lunedì 29 marzo. Il club pugliese ha chiesto ed ottenuto il rinvio della partita a causa delle tredici positività al Coronavirus riscontrate all'interno del gruppo squadra. Un vero e proprio focolaio.L'incontro potrebbe essere recuperato il 14 aprile ma non vi è ancora alcuna ufficialità. Il Palermo, d'altra parte, dovrà recuperare anche un altro match, quello contro il Monopoli. Monopoli che nemmeno questa domenica scenderà in campo: anche la gara contro la Casertana, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi."Il Campionato di Lega Pro è un po' falsato dal Covid-19", ha dichiarato il direttore sportivo della Juve ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Palermo-Foggia è stata rinviata.La sfida originariamente in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera" non verrà giocata lunedì 29 marzo. Il club pugliese ha chiesto ed ottenuto il rinvio della partita a causa delle tredici positività al Coronavirus riscontrate all'interno del gruppo squadra. Un vero e proprio focolaio.L'incontro potrebbe essere recuperato il 14 aprile ma non vi è ancora alcuna ufficialità. Il Palermo, d'altra parte, dovrà recuperare anche un altro match, quello contro il Monopoli. Monopoli che nemmeno questa domenica scenderà in campo: anche la gara contro la Casertana, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi."Ildi Lega Pro è un po'dal-19", ha dichiarato il direttore sportivo della...

