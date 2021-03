Judo, Grand Slam Tbilisi 2021: avara di soddisfazioni la seconda giornata per l’Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo la splendida giornata di ieri con il successo di Odette Giuffrida (-52 kg) e il secondo posto di Francesca Milani (-48 kg), il tatami di Tbilisi (Georgia), sede del terzo Grand Slam stagionale del World Tour 2021 di Judo, non ha regalato altrettante soddisfazioni ai colori azzurri. Quest’oggi erano presenti quattro rappresentanti del Bel Paese, ovvero Nadia Simeoli (-63 kg), Giovanni Esposito, Matteo Medves (-73 kg) e Kenny Bedel (-81 kg). Purtroppo nessuno di loro ha potuto giocarsi qualcosa di importante. Per quanto concerne le categorie maschili, nei -73 kg Esposito, dopo essersi imposto con l’ippon contro il rappresentate del Gabon Ety Marc Tevia Ndong Nze Nkala, si è dovuto arrendere al mongolo Tsogtbaatar Tsend-Ochir. Tre shido sono stati decisivi per la ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo la splendidadi ieri con il successo di Odette Giuffrida (-52 kg) e il secondo posto di Francesca Milani (-48 kg), il tatami di(Georgia), sede del terzostagionale del World Tourdi, non ha regalato altrettanteai colori azzurri. Quest’oggi erano presenti quattro rappresentanti del Bel Paese, ovvero Nadia Simeoli (-63 kg), Giovanni Esposito, Matteo Medves (-73 kg) e Kenny Bedel (-81 kg). Purtroppo nessuno di loro ha potuto giocarsi qualcosa di importante. Per quanto concerne le categorie maschili, nei -73 kg Esposito, dopo essersi imposto con l’ippon contro il rappresentate del Gabon Ety Marc Tevia Ndong Nze Nkala, si è dovuto arrendere al mongolo Tsogtbaatar Tsend-Ochir. Tre shido sono stati decisivi per la ...

