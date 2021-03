Jim Broadbent | dieci personaggi che abbiamo amato dell’artista

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 marzo 2021) Non ci pare affatto esagerato definire uno degli attori più prolifici Jim. Ha iniziato la sua carriera negli anni ‘70 e, da allora, è stata un’escalation continua. In onore dell’uscita di pochi giorni fa, del nuovo film “Six Minute To Midnight”, ripercorriamo 10 dei tanti ruoli a cui l’attore ha prestato le vesti. Chi è Jim? Si tratta di un attore iconico Jimdel cinema americano che, ha iniziato la propria carriera negli anni ‘70. Tanti i ruoli interpretati, che hanno reso l’attore uno estremamente prolifico. Da Game of Thrones, ad Indiana Jones. Iniziamo dal lontano 1999 col film Topsy- Turvy. In questo spiritoso dramma in costume, l’attore, interpreta W.S.Gilbert. Un uomo estremamente sicuro di sé, ma anche colpito dalla malinconia. In Iris, del 2001, Jim ...