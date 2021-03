Jari Pilati | chi è il telegiornalista del Tg3 | il retroscena su Berlusconi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jari Pilati

ViaggiNews.com

Ne discuteranno, ospiti di Massimo Bernardini, il giornalista del Tg3e Corrado Augias. A seguire, un'altra vicenda giunta al suo apice in questi giorni: il caso Lombardia e la nuova ...Lo hanno dichiarato loro stessi nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio dalla loro abitazione di Limbiate, in provincia di Monza - Brianza secondo quanto riferito dall'inviato del Tg3 ,. "Ci ...Il redattore del Tg3, Jari Pilati, fa parte della redazione del telegiornale da molto tempo. Scopriamo meglio di chi si tratta ...Da non perdere l'appuntamento con TvTalk in onda oggi, sabato 27 marzo, a partire dalle 15 su RaiTre: ecco le anticipazioni ...