Italia U21, Nicolato: «Soddisfatto del pareggio. Espulsioni esagerate» (Di domenica 28 marzo 2021) Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match valido per gli Europei contro la Spagna Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match valido per gli Europei contro la Spagna. Le sue dichiarazioni. pareggio – «Sono Soddisfatto della risposta dei ragazzi, ma non avevo dubbi. Siamo contenti di aver fatto una prestazione importante. Ho apprezzato l’atteggiamento della squadra, l’attaccamento alla maglia azzurra. Vedo grande impegno, ma è una costante da qualche anno». Espulsioni SCAMACCA E ROVELLA – «Non dovete chiederlo a me. Io sto in panchina e sono di parte, ma le Espulsioni mi sembrano molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Paolo, commissario tecnico dell’Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match valido per gli Europei contro la Spagna Paolo, commissario tecnico dell’Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match valido per gli Europei contro la Spagna. Le sue dichiarazioni.– «Sonodella risposta dei ragazzi, ma non avevo dubbi. Siamo contenti di aver fatto una prestazione importante. Ho apprezzato l’atteggiamento della squadra, l’attaccamento alla maglia azzurra. Vedo grande impegno, ma è una costante da qualche anno».SCAMACCA E ROVELLA – «Non dovete chiederlo a me. Io sto in panchina e sono di parte, ma lemi sembrano molto ...

