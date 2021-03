Italia U21 | Carnesecchi | «Forti quanto la Spagna Il pareggio è prezioso»

(Di domenica 28 marzo 2021) Marco, portiere dell’Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato contro laMarco, portiere dell’Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato contro la. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «È uno 0-0, per come si era messa la partita era difficile portare a casa il risultato. Siamo l’e siamola, grazie a questa maglia abbiamo una spinta in più. Migliore in campo? L’». TRE ESPULSIONI – «Certe partite sono importanti e sentite, è normale che ci sia nervosismo. Poi spetta all’arbitro prendere le decisioni più ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? ???? #Italia vs #Spagna ???? ? 21.00 ?? Maribor ?? Gruppo B U21 EURO ?? #Rai1 #U21ItaSpa #Under21… - SkySport : SPAGNA-ITALIA 0-0 Risultato finale ? ? - SickKun19 : RT @corradone91: L'idea calcistica di #Nicolato proviene direttamente dagli anni Cinquanta. E gode di ottima stampa, pronta a definire ques… - sportli26181512 : Europeo U21, la Germania riprende l'Olanda e resta davanti: In contemporanea alla sfida dell’Italia contro la Spagn… - kravotz : RT @corradone91: L'idea calcistica di #Nicolato proviene direttamente dagli anni Cinquanta. E gode di ottima stampa, pronta a definire ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U21

Marco Carnesecchi, portiere dell'Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato contro la ...Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match valido per gli Europei contro la ...Marco Carnesecchi, portiere dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato contro la Spagna Marco Carnesecchi, portiere dell’Italia Under 21, ha parlato ai ...Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match valido per gli Europei contro la Spagna ...