Italia | stadi e amichevoli prima dell’Europeo

(Di sabato 27 marzo 2021) Saranno la Sardegna Arena di Cagliari e loo ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ad ospitare le ultime duedella Nazionaledel Campionato Europeo che prenderà il via l’11 giugno dalloo Olimpico di Roma. Venerdì 28 maggio (ore 20.45) gli Azzurri affronteranno San Marino a Cagliari e venerdì 4 giugno (ore 20.45) faranno le prove generalia Bologna con la Repubblica Ceca.L’giocherà per la sesta volta in Sardegna: nei 5 precedenti a Cagliari, dove tornerà a oltre 16 anni di distanza dall’amichevole con la Russia disputata nel febbraio 2005, ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Positivo il bilancio delle gare giocate a Bologna (15 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte), dove la Nazionale ha pareggiato 1-1 con la Polonia in occasione ...

Allo stadio Ljudski vrt di Maribor, il match valido per la 2ª giornata del gruppo B degli Europei Under 21 tra Spagna e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...Alla vigilia del match contro la Bulgaria Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni della Rai e tra i tanti argomenti toccati c'è anche quello dell'Europeo che si disputerà a maggio e la possibilità ...