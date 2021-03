Italia-Spagna oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni Europei Under 21 (Di sabato 27 marzo 2021) La fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio si concluderà il 31 marzo e le vincitrici dei quattro raggruppamenti e le seconde avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta, prevista dal 31 maggio al 6 giugno. All’esordio nella competizione l’Italia ha pareggiato per 1-1 contro la Repubblica Ceca. L’Italia nella seconda fatica degli Europei di categoria affronterà la Spagna. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra Italia e Spagna. Il match si disputerà oggi, sabato 27 marzo, con fischio d’inizio alle ore 21.00 e potrebbe rivelarsi già decisivo ai fini del passaggio del turno: gli iberici hanno ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) La fase a gironi degli21 di calcio si concluderà il 31 marzo e le vincitrici dei quattro raggruppamenti e le seconde avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta, prevista dal 31 maggio al 6 giugno. All’esordio nella competizione l’ha pareggiato per 1-1 contro la Repubblica Ceca. L’nella seconda fatica deglidi categoria affronterà la. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra. Il match si disputerà, sabato 27 marzo, con fischio d’inizio alle ore 21.00 e potrebbe rivelarsi già decisivo ai fini del passaggio del turno: gli iberici hanno ...

