Italia-Slovenia Under 21 in tv | data | orario e streaming Europei U21

(Di sabato 27 marzo 2021) Alle 21:00 di martedì 30 marzo 202121 (terza giornata fase a gironi) scenderanno in campo nella cornice dello Stadion Ljudski di Maribor con l’obiettivo dei tre punti e della qualificazione al prossimo turno degli21. Il sogno dei quarti di finale è vivo per gli azzurrini che non possono permettersi passi falsi e cercano il pass per il turno successivo. Potrete seguire il match in diretta tv esclusiva su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi permetterà di seguire il match con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti al triplice fischio. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Slovenia

In attesa della sfida tra Spagna e, la classifica recita Spagna 3, Repubblica Ceca 2,1. Nel gruppo A, invece, la Romania batte 2 - 1 l'Ungheria e sale a 4 punti, ...Un autogol salva ancora la Repubblica Ceca dalla sconfitta: con la, nella seconda gara del girone B (lo stesso dell'), i cechi pareggiano per 1 - 1 grazie ad un'autorete di Prelec all'85', come era successo nella partita d'esordio contro gli Azzurrini. ...Maribor, 27 mar. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata del gruppo B dell'Europeo Under 21 che inizierà alle 21 a Maribor i ...Diretta Spagna Italia Under 21. Streaming video Rai del match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 ...