Italia, Mancini: “Bulgaria meno fisica ma più tecnica dell’Irlanda” (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo la bella affermazione di giovedì sera a Parma contro l’Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini scenderà di nuovo in campo domani sera a Sofia (ore 20.45, diretta su Rai 1) per affrontare la Bulgaria nel secondo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Gli Azzurri puntano ad allungare a 24 la striscia di partite senza sconfitte. “Tutte le gare sono difficili - conferma Mancini nella conferenza stampa della vigilia - e vanno affrontate con la massima concentrazione. Ma noi siamo qui per vincere”.Ma, per raggiungere l’obiettivo, gli Azzurri sono chiamati a sfatare un piccolo tabù: nei 6 incontri disputati in Bulgaria, la Nazionale infatti non ha mai vinto (4 pareggi e 2 sconfitte); è nettamente favorevole all’Italia, però, il bilancio dei precedenti con i bulgari (10 ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo la bella affermazione di giovedì sera a Parma contro l’Irlanda del Nord, l’discenderà di nuovo in campo domani sera a Sofia (ore 20.45, diretta su Rai 1) per affrontare lanel secondo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Gli Azzurri puntano ad allungare a 24 la striscia di partite senza sconfitte. “Tutte le gare sono difficili - confermanella conferenza stampa della vigilia - e vanno affrontate con la massima concentrazione. Ma noi siamo qui per vincere”.Ma, per raggiungere l’obiettivo, gli Azzurri sono chiamati a sfatare un piccolo tabù: nei 6 incontri disputati in, la Nazionale infatti non ha mai vinto (4 pareggi e 2 sconfitte); è nettamente favorevole all’, però, il bilancio dei precedenti con i bulgari (10 ...

