Italia, Mancini: ”Bulgaria? “Farò diversi cambi” (Di sabato 27 marzo 2021) Mancini:”La nostra filosofia di gioco è attaccare, fatichiamo a gestire il match” Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, alla vigilia della seconda partita delle qualificazioni per i Mondiali del Qatar contro la Bulgaria annuncia il turn-over rispetto all’undici che ha battuto l’Irlanda del Nord. Queste le sue parole: “Faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti -ha spiegato il ct -come riporta SportMediaset-. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione – ha aggiunto Mancini -. Noi siamo qua per vincere. Se l’Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. – ha proseguito Mancini – ... Leggi su retecalcio (Di sabato 27 marzo 2021):”La nostra filosofia di gioco è attaccare, fatichiamo a gestire il match” Roberto, commissario tecnico della Nazionalena, alla vigilia della seconda partita delle qualificazioni per i Mondiali del Qatar contro laannuncia il turn-over rispetto all’undici che ha battuto l’Irlanda del Nord. Queste le sue parole: “Faremo deirispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti -ha spiegato il ct -come riporta SportMediaset-. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione – ha aggiunto-. Noi siamo qua per vincere. Se l’non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. – ha proseguito– ...

Advertising

repubblica : Mancini: 'I calciatori sono stanchi di giocare senza pubblico, una situazione che si fa sentire' - Vivo_Azzurro : FORMAZIONE ???? Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Mancini! #Italia vs #IrlandaDelNord ? h 20.45 ?? Stadio 'E. Tardini'… - AleAntinelli : Roberto #Mancini @RaiSport “Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme. L’Italia… - Enzovit : Italia, Mancini: ''Bulgaria? 'Farò diversi cambi'' - mcaratozzolo58 : RT @AleAntinelli: Roberto #Mancini @RaiSport “Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme. L’Italia ha vog… -