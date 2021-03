Italia in rosso o arancione per tutto il mese di aprile ma riaprono le scuole (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha confermato le restrizioni fino alla scadenza dello stato di emergenza, dunque senza zone gialle in tutta la penisola. Le uniche aperture riguarderanno le ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha confermato le restrizioni fino alla scadenza dello stato di emergenza, dunque senza zone gialle in tutta la penisola. Le uniche aperture riguarderanno le ...

MiC_Italia : Anche i #FumettiNeiMusei celebrano il #Dantedì nell'anno di #Dante! I profili social della collana editoriale a cur… - SkyTG24 : Il Lazio passerà invece in zona arancione da martedì 30. Dal 3 al 5 aprile, comunque, tutta l'Italia tornerà in ros… - MediasetTgcom24 : Covid, scuola aperta fino alla prima media in zona rossa da dopo Pasqua | Italia chiusa fino a maggio, altre tre Re… - adrianobusolin : RT @sherpa810: @Capezzone in R.S. #RaiNews24 'L'Italia in <Profondo rosso>'. #Draghi si affida a #Speranza e all'indice #RT - serenel14278447 : Italia chiusa fino a maggioLunedì 10 Regioni in rosso -

Rugby, la Scozia batte la Francia e il Galles vince il Sei Nazioni Tornati avanti grazie ad una meta di Rebbadj al 65', al 70', con il rosso (discutibile) a Finn ... Bellezza e imprevedibilità che, purtroppo, non riguardano l'Italia, finita già da una settimana per il ...

Covid: Italia chiusa fino a maggio da lunedì 10 Regioni in rosso Agenzia ANSA Zona rossa: Italia chiusa fino a maggio Zona rossa: altre 3 Regioni finiscono in rosso e l’Italia è chiusa fino a maggio. Da lunedì più di metà del Paese sarà in zona rossa, con Calabria, Toscana e Valle d’Aosta che si vanno ad aggiungere ...

Le restrizioni in vigore fino a dopo Pasqua Per tre giorni – 3, 4 e 5 aprile – tutta Italia sarà in zona rossa, ma si potrà fare uno spostamento al giorno nella propria regione Le ultime restrizioni imposte dal governo per contenere la pandemia ...

