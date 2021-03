Italia in lutto | bimba di 11 anni muore per Covid

(Di sabato 27 marzo 2021) Modena, 27 marzo 2021 - Non ce l'ha fatta l'11enne Yousra di Finale Emilia già affetta da patologie importanti e ricoverata in terapia intensiva al Sant'Orsola di Bologna dopo aver contratto il. Il tragico epilogo a circa una settimana dal ricovero. Disperazione a Finale Emilia dove tutta la famiglia della bambina, che frequentava le medie Frassoni, è in isolamento. Le condizioni della 11enne, a differenza dei genitori e dei fratelli, si erano aggravate a tal punto da renderne necessario il ricovero, ma c'erano anche patologie complesse. La notizia ha gettato nello sconforto tutto il paese e la comunità marocchina che si è stretta intorno alla famiglia. Dolore anche a scuola, la piccola frequentava la prima media e finché ha potuto aveva seguito la didattica a distanza. I medici hanno fatto di tutto per salvarla. Solo pochi giorni fa, al Sant'Orsola di ...

