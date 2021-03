Italia, i primi due pass olimpici sono del pattinaggio di figura con Della Monica - Guarise (Di sabato 27 marzo 2021) sono arrivati dal pattinaggio di figura i primi due pass per l'Italia per i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Il merito va all'ottavo posto ai Mondiali di pattinaggio di figura di Stoccolma ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 marzo 2021)arrivati daldidueper l'per i Giochiinvernali di Pechino 2022. Il merito va all'ottavo posto ai Mondiali dididi Stoccolma ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ? FINALE #Italia vs #IrlandaDelNord 2??-0?? ?? #Berardi 14’, #Immobile 39’ ?? A #Parma gli #Azzurri conquist… - istsupsan : ???S. Brusaferro: 'epidemia #Covid19 in rallentamento, oggi abbiamo i primi segnali di stabilizzazione, l'incidenza… - pietroraffa : Domani consiglio di leggere @franziskanava su @DomaniGiornale. Si ripercorre quanto avvenuto nella 'stanza dei bott… - franconemarisa : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro: 'epidemia #Covid19 in rallentamento, oggi abbiamo i primi segnali di stabilizzazione, l'incidenza nazionale… - robanza1 : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro: 'epidemia #Covid19 in rallentamento, oggi abbiamo i primi segnali di stabilizzazione, l'incidenza nazionale… -