Italia, è disastro demografico. La sveglia di Maurizio Sacconi (Di sabato 27 marzo 2021) Il principale quotidiano economico ha oggi dedicato il titolo di “testa” all’ulteriore crollo demografico prodotto nel 2020 dalla caduta delle nascite e dalla crescita dei decessi in conseguenza alla pandemia. Numerose associazioni hanno contemporaneamente promosso un Festival (virtuale) della Vita Nascente in parallelo alla presentazione da parte di parlamentari di varia appartenenza di disegni di legge per l’istituzione di una giornata nazionale dedicata al nostro futuro (demografico). La prospettiva è drammatica e vi hanno concorso, a partire dalla metà degli anni ‘70, la modestia delle politiche pubbliche di sostegno e la diffusa promozione, nella stessa televisione pubblica, di stili di vita opposti alla scelta responsabile della procreazione. La stessa cultura d’impresa, che nel pensiero unico enfatizza il diversity management con riguardo ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) Il principale quotidiano economico ha oggi dedicato il titolo di “testa” all’ulteriore crolloprodotto nel 2020 dalla caduta delle nascite e dalla crescita dei decessi in conseguenza alla pandemia. Numerose associazioni hanno contemporaneamente promosso un Festival (virtuale) della Vita Nascente in parallelo alla presentazione da parte di parlamentari di varia appartenenza di disegni di legge per l’istituzione di una giornata nazionale dedicata al nostro futuro (). La prospettiva è drammatica e vi hanno concorso, a partire dalla metà degli anni ‘70, la modestia delle politiche pubbliche di sostegno e la diffusa promozione, nella stessa televisione pubblica, di stili di vita opposti alla scelta responsabile della procreazione. La stessa cultura d’impresa, che nel pensiero unico enfatizza il diversity management con riguardo ...

PAOLAMALACRIDA : RT @formichenews: Italia, è disastro demografico. La sveglia di @MaurizioSacconi ?? ?? - formichenews : Italia, è disastro demografico. La sveglia di @MaurizioSacconi ?? ?? - mpersivale : @Chicogir @ellabi @riotta Pfizer e Moderna li hanno dati solo agli anziani? Spoiler alert: no. Infatti da noi cresc… - giornaleradiofm : Il #disastro del piano di #vaccinazione in #Italia #giornaleradio #attualità #news #notizie #MarioDraghi #covid_19… - yy01329 : Il disastro del piano di vaccinazione in Italia: A cura di Daniele Biacchessi * In Italia sono stati vaccinati al m… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia disastro Coronavirus, Confesercenti su zona rossa e vaccini È un disastro, una beffa". Tra l'altro i contagi continuano ad aumentare nonostante gran parte ... A questo si aggiunge la beffa dei vaccini, con la Toscana fanalino di coda in Italia. "E invece la ...

Bergamo, Enrico Bertolino: "La concretezza del mio muratore per ripartire dopo il disastro Covid" Ne è convinto Enrico Bertolino, comico, attore e scrittore milanese, che con le sue battute ha reso noto (e simpatico) quel muratore in tutta Italia. Ora torna a vestirne i panni, cappello di carta ...

Italia, il disastro è completo: la Scozia domina 52-10 La Gazzetta dello Sport L’esempio virtuoso di Bologna. E le chiusure fino al 30 aprile Di piscine, crisi, disastri economici, sanitari e sociali causa virus, abbiamo parlato in questo anno folle. Stavolta vogliamo farlo attraverso la piscina di Bologna che resiste al Covid. La struttura ...

Giornata mondiale teatro, Giannini: “Un disastro, niente festa” “Giornata mondiale del teatro? E cosa c’è da festeggiare? E’ un disastro. Viva il teatro, sì, ma il teatro è chiuso, a noi non pensano mai e ci sono tante persone che non lavorano da un anno”. Lo affe ...

È un, una beffa". Tra l'altro i contagi continuano ad aumentare nonostante gran parte ... A questo si aggiunge la beffa dei vaccini, con la Toscana fanalino di coda in. "E invece la ...Ne è convinto Enrico Bertolino, comico, attore e scrittore milanese, che con le sue battute ha reso noto (e simpatico) quel muratore in tutta. Ora torna a vestirne i panni, cappello di carta ...Di piscine, crisi, disastri economici, sanitari e sociali causa virus, abbiamo parlato in questo anno folle. Stavolta vogliamo farlo attraverso la piscina di Bologna che resiste al Covid. La struttura ...“Giornata mondiale del teatro? E cosa c’è da festeggiare? E’ un disastro. Viva il teatro, sì, ma il teatro è chiuso, a noi non pensano mai e ci sono tante persone che non lavorano da un anno”. Lo affe ...