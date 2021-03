Italia chiusa fino ad aprile. La Lega insiste: (Di sabato 27 marzo 2021) L'annuncio del premier Draghi di un aprile senza zone gialle, ma con un probabile check a metà aprile per vedere il trend ed eventualmente ragionare di riaperture, non basta alla Lega: 'La priorità è ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) L'annuncio del premier Draghi di unsenza zone gialle, ma con un probabile check a metàper vedere il trend ed eventualmente ragionare di riaperture, non basta alla: 'La priorità è ...

Il Covid, la scuola e il disagio giovanile. Pellai: noi adulti al timone di questa nave in tempesta Adolescenti nel Covid. Le scuole riapriranno in parte in Italia subito dopo Pasqua e anche prima come nel Lazio già dal 30, anche perché la regione tornerà ...psicologiche negative di una scuola chiusa ...

Covid: Italia chiusa fino a maggio, da lunedì 10 Regioni in rosso Agenzia ANSA E l'Italia resta chiusa L'Italia resterà chiusa fino a maggio, il Lazio passa in zona arancione da martedì. Puntata intera. Nella stessa puntata ...

Teatro, Casellati: "Settore soffocato dal Covid, sentiamo forte l’urlo degli artisti" La presidente del Senato: “Con i teatri chiusi il Paese ha perso la sua grande ricchezza” Roma, 27 marzo 2021 – A un anno dall’insorgere della pandemia, la chiusura dei luoghi di cultura è ancora una ...

