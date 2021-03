Italia, Bonucci: «La priorità è la salute ma avere i tifosi all’Europeo…» (Di sabato 27 marzo 2021) Leonardo Bonucci parla in vista della gara contro la Bulgaria e anche relativamente agli Europei: ecco le parole del difensore Leonardo Bonucci, ai microfoni di Rai Sport, parla dei tifosi ai prossimi Europei. EUROPEI A ROMA – «Ovvio che la priorità è la salute. Sappiamo gli sforzi che stanno facendo il Presidente e il Governo per far sì che quell’11 giugno del 2021 apra l’Olimpico con il numero che ci consentirebbe di avere tifosi presenti. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti chiamate in causa faranno il massimo affinché la Nazionale possa giocare a Roma con i tifosi sugli spalti». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Leonardoparla in vista della gara contro la Bulgaria e anche relativamente agli Europei: ecco le parole del difensore Leonardo, ai microfoni di Rai Sport, parla deiai prossimi Europei. EUROPEI A ROMA – «Ovvio che laè la. Sappiamo gli sforzi che stanno facendo il Presidente e il Governo per far sì che quell’11 giugno del 2021 apra l’Olimpico con il numero che ci consentirebbe dipresenti. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti chiamate in causa faranno il massimo affinché la Nazionale possa giocare a Roma con isugli spalti». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com

