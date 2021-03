Isola, Tommaso Zorzi scherza su Fariba, madre di Giulia Salemi: ”Scappano tutti perché c’è lei” (Di sabato 27 marzo 2021) Tommaso Zorzi in queste settimane si è tuffato in una nuova esperienza televisiva, accettando il ruolo di opinionista nel reality show di casa Mediaset L’Isola dei Famosi, che quest’anno è capitanato da Ilary Blasi. In queste ultime ore, Tommaso, il vincitore del GF Vip, si è collegato in diretta su Instagram, dove ha avuto modo di esprimere il suo giudizio sull’esperienza da naufraga di Fariba. A Tommaso Zorzi sarebbe stato chiesto quale fosse secondo il suo parere il motivo per il quale tutti quelli che sbarcano sulla spiaggia di Parasite Island, poco dopo abbandonano il gioco. Tommy con un velo di ironia ha risposto che il motivo riguarderebbe proprio la mamma di Giulia Salemi. Isola dei Famosi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 27 marzo 2021)in queste settimane si è tuffato in una nuova esperienza televisiva, accettando il ruolo di opinionista nel reality show di casa Mediaset L’dei Famosi, che quest’anno è capitanato da Ilary Blasi. In queste ultime ore,, il vincitore del GF Vip, si è collegato in diretta su Instagram, dove ha avuto modo di esprimere il suo giudizio sull’esperienza da naufraga di. Asarebbe stato chiesto quale fosse secondo il suo parere il motivo per il qualequelli che sbarcano sulla spiaggia di Parasite Island, poco dopo abbandonano il gioco. Tommy con un velo di ironia ha risposto che il motivo riguarderebbe proprio la mamma didei Famosi ...

