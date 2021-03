Isola dei Famosi | svelati i cachet dei protagonisti “Un milione per Ilary Blasi | Zorzi 50 mila euro a puntata” | ecco le cifre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 marzo 2021) Puntuali come ogni anno,che si rincorrono le indiscrezioni sui presuntideidell’dei, il reality show di Canale 5. Anche questa edizione lesono stellari sebbene con un piccolo ribasso, tale da indurre alcuni vip a rifiutare di partecipare. Come riportato da Libero, la conduttricepercepisce 50.oooper un totale di circa un. Tra gli opinionisti, invece, l’ultimo arrivato è quello più pagato: si tratta di Tommaso, con poco meno di 50.000, mentre Elettra Lamborghini la metà (25.000) e Iva Zanicchi intorno ai 20.000. Passiamo ora al capitolo naufraghi. Non ...