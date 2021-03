Isola dei Famosi, naufrago vicino al ritiro: il motivo (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuovo ritiro potrebbe verificarsi il prossimo lunedì all’Isola dei Famosi dove un naufrago rischia di tornare a casa. Di chi si tratta? Fonti vicine al reality di Canale 5… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuovopotrebbe verificarsi il prossimo lunedì all’deidove unrischia di tornare a casa. Di chi si tratta? Fonti vicine al reality di Canale 5… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta sull’Isola di Pasqua. Domani, 11.25 @RaiUno, racconteremo le indagini dell’archeologo… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - RestiamoAnimali : RT @LAVonlus: ??Li hanno portati a forza sull'Isola del Giglio per il divertimento dei cacciatori. Ora vogliono sterminarli per 'proteggere… - LibriAmati : RT @Sidi_Bou: #EsplosioniDiColore a @CasaLettori 'Se c'è un libro dei sogni nella mia vita lasciatelo aperto al rosso dei pomodori rimast… -