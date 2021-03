Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne si ritira? Tutta la verità (Di sabato 27 marzo 2021) Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 dopo l’infortunio alla spalla rimediato durante la diretta della quarta puntata? Ecco Tutta la verità. Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021? L’ex calciatore il cui nome era considerato tra i più forti della quindicesima stagione del reality show, è alle prese con un infortunio alla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 27 marzo 2021)sidall’deidopo l’infortunio alla spalla rimediato durante la diretta della quarta puntata? Eccolasidall’dei? L’ex calciatore il cui nome era considerato tra i più forti della quindicesima stagione del reality show, è alle prese con un infortunio alla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - CB_Ignoranza : Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in ma… - Liliwhities : RT @DanziLorena: Qui direttamente da Parpiglia una breve spiegazione su come è andata : Zorzi all’Isola dei Famosi e non solo. Ecco la ve… - Soccer_ID : Report: Gazza out of Isola dei Famosi -