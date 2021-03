Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne costretto al ritiro (Di sabato 27 marzo 2021) L'Isola dei Famosi 2021 perde un altro concorrente: Paul Gascoigne. Nel corso dell'ultima diretta, l'ex calciatore ha avuto un incidente ed è stato subito soccorso dai medici. Dopo gli accertamenti di rito, lo staff del reality honduregno ha deciso di rimandarlo a casa. Isola dei Famosi: Paul Gascoigne si ritira Brutte notizie per Ilary Blasi e il suo staff: Paul Gascoigne si ritira dal gioco. L'ex calciatore, nel corso dell'ultima diretta, ha avuto un incidente e le sue attuali condizioni di salute non gli consentono di portare avanti l'avventura in Honduras. In un primo momento, sembrava che Paul stesse bene, tanto che l'inviato Massimiliano Rosolino aveva tranquillizzato tutti. A ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 marzo 2021) L'deiperde un altro concorrente:. Nel corso dell'ultima diretta, l'ex calciatore ha avuto un incidente ed è stato subito soccorso dai medici. Dopo gli accertamenti di rito, lo staff del reality honduregno ha deciso di rimandarlo a casa.deisi ritira Brutte notizie per Ilary Blasi e il suo staff:si ritira dal gioco. L'ex calciatore, nel corso dell'ultima diretta, ha avuto un incidente e le sue attuali condizioni di salute non gli consentono di portare avanti l'avventura in Honduras. In un primo momento, sembrava chestesse bene, tanto che l'inviato Massimiliano Rosolino aveva tranquillizzato tutti. A ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - Erittonio2 : RT @perchetendenza: 'Paul Gascoigne': Perché si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2021 a causa di un infortunio al braccio - martaxxofficial : RT @FantatrashClub: Paul John Gascoigne dovrà ritirarsi definitivamente dall’Isola dei Famosi 2021 a causa dell’infortunio al braccio causa… -