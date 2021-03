Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne costretto al ritiro dopo l’infortunio (Di sabato 27 marzo 2021) Paul Gascoigne lunedì sera annuncerà il suo ritiro dall'Isola dei Famosi 2021: l'ex calciatore si era infortunato al braccio giovedì sera. Paul Gascoigne deve ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2021. dopo le indiscrezioni riportate da Novella 2000, sembra proprio che non ci sia niente da fare per il concorrente. L'ex calciatore si era infortunato al braccio giovedì sera durante la prova ricompensa. L'Isola dei Famosi perde uno degli elementi più interessanti dell'intero cast: Paul Gascoigne è costretto ad abbandonare il reality, la notizia, anticipata da Novella 2000, sarà ufficializzata lunedì sera nel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021)lunedì sera annuncerà il suodall'dei: l'ex calciatore si era infortunato al braccio giovedì sera.deve ritirarsi dall'deile indiscrezioni riportate da Novella 2000, sembra proprio che non ci sia niente da fare per il concorrente. L'ex calciatore si era infortunato al braccio giovedì sera durante la prova ricompensa. L'deiperde uno degli elementi più interessanti dell'intero cast:ad abbandonare il reality, la notizia, anticipata da Novella 2000, sarà ufficializzata lunedì sera nel ...

