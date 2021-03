Isola dei famosi 2021 news: Paul Gascoigne costretto al ritiro (Di sabato 27 marzo 2021) Ultime news dall’Honduras per quello che riguarda Paul Gascoigne e l’Isola dei famosi 2021 . Purtroppo come si era intuito vedendo le immagini dalla diretta di giovedì sera, l’infortunio che ha avuto è abbastanza grave. Si era proprio capito che l’ex calciatore avesse avuto un problema serio alla spalla, purtroppo sono arrivate nelle nostre case le immagini del suo braccio che sembrava essersi staccato dalla spalla. Non ci sono conferme ma sembra proprio che Gascoigne sarà costretto al ritiro. Non a caso in Honduras era arrivato anche Andrea Cerioli e forse chissà, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche un altro naufrago visto che il programma dovrà andare in onda per altre sedici puntate! La notizia del ritiro di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 marzo 2021) Ultimedall’Honduras per quello che riguardae l’dei. Purtroppo come si era intuito vedendo le immagini dalla diretta di giovedì sera, l’infortunio che ha avuto è abbastanza grave. Si era proprio capito che l’ex calciatore avesse avuto un problema serio alla spalla, purtroppo sono arrivate nelle nostre case le immagini del suo braccio che sembrava essersi staccato dalla spalla. Non ci sono conferme ma sembra proprio chesaràal. Non a caso in Honduras era arrivato anche Andrea Cerioli e forse chissà, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche un altro naufrago visto che il programma dovrà andare in onda per altre sedici puntate! La notizia deldi ...

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta sull’Isola di Pasqua. Domani, 11.25 @RaiUno, racconteremo le indagini dell’archeologo… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - charlotte015455 : Ma come Paul si è ritirato dall'isola??????? Era uno dei miei preferiti?? #isola #tzvip - TheSkyisgreen6 : RT @PazzeskaMilano2: E comunque i Burinos sono stati dei deficienti a non escludere dalla prova fisica Paul che era il più anziano del grup… -