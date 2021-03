Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar si smaschera da solo: la gaffe clamorosa (Di sabato 27 marzo 2021) Non è durato molto all’Isola dei Famosi eppure Akash Kumar continua a far parlare di sè. Dopo aver criticato tre quarti della conduzione, si è ritrovato ad affrontare un altro quesito: i suoi occhi color ghiaccio sono davvero i suoi? Il modello ha sempre sostenuto di sì, ma in molti lo ricordano con gli occhi scuri. Qual è la verità? Akash ha pubblicato una foto di un bambino con gli occhi azzurri, ma n’è emerso un clamoroso retroscena. Isola dei Famosi 2021: Akash zittisce le critiche Da quando è sbarcato in Honduras, Akash Kumar è finito sotto la lente di ingrandimento. Prima i suoi numerosi nomi (cambiati col tempo), poi il colore dei suoi occhi. Proprio quest’ultimi hanno diviso l’opinione ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) Non è durato molto all’deieppurecontinua a far parlare di sè. Dopo aver criticato tre quarti della conduzione, si è ritrovato ad affrontare un altro quesito: i suoi occhi color ghiaccio sono davvero i suoi? Il modello ha sempre sostenuto di sì, ma in molti lo ricordano con gli occhi scuri. Qual è la verità?ha pubblicato una foto di un bambino con gli occhi azzurri, ma n’è emerso un clamoroso retroscena.deizittisce le critiche Da quando è sbarcato in Honduras,è finito sotto la lente di ingrandimento. Prima i suoi numerosi nomi (cambiati col tempo), poi il colore dei suoi occhi. Proprio quest’ultimi hanno diviso l’opinione ...

