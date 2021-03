Iran e Cina si accordano. Petrolio, Usa, equilibri regionali sullo sfondo (Di sabato 27 marzo 2021) Cina e Iran firmano oggi, sabato 27 marzo, una roadmap bilaterale che durerà 25 anni e si porterà dietro investimenti di Pechino in settori strategici (energia, infrastrutture) di Teheran. Dell’intesa si parla da molto tempo (nel 2016 la Cina, uno dei maggiori partner commerciali dell’Iran e alleato di lunga data, ha accettato di aumentare il commercio bilaterale di oltre 10 volte fino a 600 miliardi di dollari nel prossimo decennio). Se ne conosce il framework ma non i dettagli, arriva in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi si stanno rafforzando. Simbolo, oltre alle relazioni sul Petrolio (su cui gli Stati Uniti hanno recentemente minacciato di mettere sanzioni secondarie dopo che il volume mosso indirettamente dall’Iran negli ultimi mesi ha raggiunto livelli record) e al ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021)firmano oggi, sabato 27 marzo, una roadmap bilaterale che durerà 25 anni e si porterà dietro investimenti di Pechino in settori strategici (energia, infrastrutture) di Teheran. Dell’intesa si parla da molto tempo (nel 2016 la, uno dei maggiori partner commerciali dell’e alleato di lunga data, ha accettato di aumentare il commercio bilaterale di oltre 10 volte fino a 600 miliardi di dollari nel prossimo decennio). Se ne conosce il framework ma non i dettagli, arriva in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi si stanno rafforzando. Simbolo, oltre alle relazioni sul(su cui gli Stati Uniti hanno recentemente minacciato di mettere sanzioni secondarie dopo che il volume mosso indirettamente dall’negli ultimi mesi ha raggiunto livelli record) e al ...

