Inter, per l’estate si pensa a Muriel: l’Atalanta fissa il prezzo (Di sabato 27 marzo 2021) Luis Muriel è il nuovo nome per l’attacco dell’Inter. Il colombiano piace a Conte, e Marotta lavora già all’affare con l’Atalanta Tra i migliori giocatori della stagione ancora in corso, c’è sicuramente Luis Muriel. L’attaccante colombiano è il miglior marcatore dell’Atalanta con 16 reti in campionato, dietro solo a Ronaldo e a Lukaku. Di queste 16 reti, molte sono arrivate entrando a partita in corso, a conferma della sua grandissima capacità di spaccare le partite. L’attaccante dei bergamaschi è quello che si può definire il 12° uomo ideale di una squadra. Le sue ultime due stagioni in maglia nerazzurra hanno attirato su di se l’Interesse dei grandi club italiani, in particolare dell’Inter. La squadra allenata da Antonio Conte ha due grandissimi attaccanti, ... Leggi su zon (Di sabato 27 marzo 2021) Luisè il nuovo nome per l’attacco dell’. Il colombiano piace a Conte, e Marotta lavora già all’affare conTra i migliori giocatori della stagione ancora in corso, c’è sicuramente Luis. L’attaccante colombiano è il miglior marcatore delcon 16 reti in campionato, dietro solo a Ronaldo e a Lukaku. Di queste 16 reti, molte sono arrivate entrando a partita in corso, a conferma della sua grandissima capacità di spaccare le partite. L’attaccante dei bergamaschi è quello che si può definire il 12° uomo ideale di una squadra. Le sue ultime due stagioni in maglia nerazzurra hanno attirato su di se l’esse dei grandi club italiani, in particolare dell’. La squadra allenata da Antonio Conte ha due grandissimi attaccanti, ...

