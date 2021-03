Inter, fra tre giorni il nuovo logo: ecco il teaser – VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) L’Inter ha pubblicato sui suoi canali social il teaser per il lancio del nuovo logo e della campagna “I am Milano”. Le immagini L’Inter ha pubblicato sui suoi canali social il teaser per il lancio del nuovo logo e della campagna “I am Milano”. Il lancio avverrà fra tre giorni. Il VIDEO ripercorre l’evoluzione del logo della società nerazzurra e si chiude con il messaggio: “I’m ready”. -3 ? I M READY pic.twitter.com/SDAzb6Vu2P — Inter (@Inter) March 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) L’ha pubblicato sui suoi canali social ilper il lancio dele della campagna “I am Milano”. Le immagini L’ha pubblicato sui suoi canali social ilper il lancio dele della campagna “I am Milano”. Il lancio avverrà fra tre. Ilripercorre l’evoluzione deldella società nerazzurra e si chiude con il messaggio: “I’m ready”. -3 ? I M READY pic.twitter.com/SDAzb6Vu2P —(@) March 27, 2021 Leggi su Calcionews24.com

